Попит на засоби протидії БПЛА в РФ збільшився у чотири рази на тлі атак України

Посилення атак українських дронів змушує російські компанії шукати спосіб захистити заводи власноруч. На тлі цього, попит у РФ на приватні засоби протидії БПЛА за останній рік зріс у чотири рази.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Тендерні дані показують, що попит на приватні системи для відбиття безпілотних літальних апаратів (БПЛА) за останній рік зріс у чотири рази. Водночас, за оцінками Bloomberg Economics, Росії вдалося щонайменше подвоїти виробництво такого обладнання з початку війни", - йдеться у повідомленні.

Оскільки війна все більше поширюється на територію Росії, приватні компанії підігрівають попит на спеціальні системи радіоелектронної боротьби. Близько третини всіх тендерів на системи протидії БПЛА в РФ були проведені нафтогазовими підприємствами. На промислові та гірничодобувні компанії припадає 28% і 10% випадків відповідно

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Так, на думку аналітиків, Росія, ймовірно, зможе зробити свої нафтопереробні заводи та інші об'єкти менш вразливими до ударів безпілотників протягом наступних кварталів.

Нагадаємо:

Атаки українських дронів по нафтогазовій галузі РФ стали можливими завдяки збільшенню дальності польоту та використанню ШІ для розпізнавання місцевості й цілі. При цьому, такі дрони повністю автономні й не потребують супутникового зв'язку.

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Росія планує вивести з ремонтів нафтопереробні заводи, які були пошкоджені, до початку червня.