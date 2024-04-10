Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні

Виробник зброї Czechoslovak Group AS повідомив про рекордні продажі та прибутковість за минулий рік, оскільки війна в Україні збільшила попит на важкі боєприпаси та бойові машини, що виробляються празькою компанією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

"Виручка підскочила на 71% до 1,73 млрд євро (1,9 млрд доларів), повідомив у середу оборонний конгломерат, відомий як CSG, що належить чеському мільярдерові Міхалу Стрнаду. Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації зріс на 130% до 439 мільйонів євро", - пише агентство.

CSG, яка виробляє великі і малі боєприпаси, цивільні і військові вантажівки, бойові машини і засоби зв'язку, заявила, що отримує вигоду від значного збільшення витрат на оборону в Європі. Компанія, яка має виробничі потужності по всій Європі, а також в Індії та США, заявила, що інвестує значні кошти в розширення виробничих потужностей.

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів займається напрацюванням програм, схожих на чинну "Доступні кредити 5-7-9", які будуть спрямовані на кредитування приватних оборонно-промислових підприємств.

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Німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва боєприпасів, військових машин, пороху та систем ППО.