Міноборони має відкритих авансів на закупівлю зброї на 211 мільярдів

Міністерство оборони України має 211 млрд гривень відкритих авансів на закупівлю озброєння, військової техніки та інших товарів для потреб армії.

Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир, пише "Укрінформ".

Так, більша частина цих коштів - це поточна дебіторська заборгованість.

"Виробники працюють, поставки йдуть. Ми беремо цю зброю, обліковуємо, коли поставка закінчиться, ми робимо фінальну оплату і дебіторська заборгованість закривається. Так, тільки протягом 2024 року поставлено продукції для потреб Збройних Сил України та погашено дебіторської заборгованості на суму 45,3 млрд грн", - пояснив заступник міністра.

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Водночас він зауважив, що проблемні питання можуть виникати у випадку, коли поставки зриваються з тієї чи іншої причини. Так, на сьогодні прострочених поставок є на 37 млрд грн, з яких справи на 15 млрд грн перебувають в судах, на 19 млрд грн — на етапі досудового врегулювання.

Нагадаємо:

З початку роботи "Державного оператора тилу" (ДОТ) шість нових українських виробників стали постачальниками речового майна для Збройних Сил України.

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Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) повідомила про зрив деякими обраними без Prozorro компаніями для постачання продуктів для армії. Їхні зобов’язання взяли на себе інші компанії.