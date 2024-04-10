Аграрні збитки на Харківщині через вторгнення РФ сягнули понад 18 мільярдів

Збитки сільськогосподарських підприємств і земель Харківщини через агресію РФ, за попередніми оцінками, становлять 18,1 млрд грн.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"В області 2,1 тис. підприємств різної форми власності, з них 630 - постраждали", - сказав Синєгубов.

Найбільше зруйнованих підприємств в Ізюмському районі - 218, у Куп'янському - 176, Чугуївському - 134, Харківському - 59, Богодухівському - 43.

За інформацією Синєгубова, 18,1 млрд грн - це лише попередня оцінка шкоди, завданої аграріям і земельним ресурсам. Зокрема, знищено 1079 одиниць техніки та обладнання загальною вартістю 378 млн грн.

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Нагадаємо:

Кабмін прийняв постанову, яка розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, також були збільшені суми виплат.

Уряд спрямує понад 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель і буде компенсувати 80% коштів за розмінування.

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