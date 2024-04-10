Всі розділи
Укр / Рус

"Економічна правда" запрошує на конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги"

Аграрні збитки на Харківщині через вторгнення РФ сягнули понад 18 мільярдів

Середа, 10 квітня 2024, 15:13 - Артур Крижний
Збитки сільськогосподарських підприємств і земель Харківщини через агресію РФ, за попередніми оцінками, становлять 18,1 млрд грн.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"В області 2,1 тис. підприємств різної форми власності, з них 630 - постраждали", - сказав Синєгубов.

Найбільше зруйнованих підприємств в Ізюмському районі - 218, у Куп'янському - 176, Чугуївському - 134, Харківському - 59, Богодухівському - 43.

За інформацією Синєгубова, 18,1 млрд грн - це лише попередня оцінка шкоди, завданої аграріям і земельним ресурсам. Зокрема, знищено 1079 одиниць техніки та обладнання загальною вартістю 378 млн грн.

Реклама:

Нагадаємо:

Кабмін прийняв постанову, яка розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, також були збільшені суми виплат.

Уряд спрямує понад 2 мільярди гривень на гуманітарне розмінування сільгоспземель і буде компенсувати 80% коштів за розмінування.

Реклама:

аграрії Харків збитки
Реклама:
Матеріали за темою
Агровиробники отримали кредитів на понад 30 мільярдів 3 квітня 2024, 13:23
В Україні вже засіяли ярими культурами понад 470 тисяч гектарів 29 березня 2024, 16:57
Торік в Україні знизився імпорт сільгосптехніки: у 2024 році тренд збережеться 28 березня 2024, 17:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті