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Уряд розширив напрями підтримки фермерських господарств

Вівторок, 19 березня 2024, 13:18 - Олексій Павлиш

Кабмін прийняв постанову, яка розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, також були збільшені суми виплат.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики.

Згідно із повідомленням міністерства, Кабмін ухвалив постанову № 300 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції". Цей порядок був затверджений ще у 2022 році.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

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  • бюджетна субсидія на 1 га аграріям, які обробляють до 120 га земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшили з 3,1 тис грн до 4 тис грн на 1 га;
  • окрема бюджетна субсидія на 1 га для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки - 8 тис грн на 1 га;
  • спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тис грн на одну голову;
  • спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки - 2 тис грн на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Заявки на отримання бюджетної допомоги подаються в ДАР після оприлюднення оголошення про початок прийому: з 1 травня по 30 червня 2024 року, пояснили в міністерстві.

Економічна правда

Кабмін аграрії Мінагрополітики
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