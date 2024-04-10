ЄБРР надав Ощадбанку кредитні гарантії на 200 мільйонів євро: позики може отримати бізнес

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає Ощадбанку ліміт портфельного механізму розподілу ризиків на 50 млн євро. Це дасть можливість додатково згенерувати 200 млн євро нового фінансування для приватного сектора України в умовах війни.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Кредит ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику Ощадбанку за новими позиками на суму 200 млн євро приватним підприємствам, які працюють в Україні.

Загальний обсяг фінансування, наданого завдяки подібним гарантіям ЄБРР, з початку великої війни станом на кінець 2023 року збільшився до близько 900 млн євро.

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У банку пояснюють, що гарантія ЄБРР посилює кредитну спроможність Ощадбанку та дозволяє йому надавати вкрай необхідне фінансування українським приватним компаніям, які працюють у критично важливих галузях. А саме сільському господарстві, будівництві, транспорті і фармацевтиці.

"Подібні інструменти дають Ощаду можливість підтримувати бізнес навіть в умовах, коли через об’єктивні реалії великої війни бракує активів для надання в заставу. Програми розподілу ризиків зараз надзвичайно важливі, адже без кредитної підтримки підприємництва не можна сподіватись на стійкість української економіки. Позики користуються великим попитом у наших клієнтів", – прокоментував угоду голова правління Ощадбанку Сергій Наумов,.

США через Спеціальний фонд кризового реагування (CRSF) надають покриття ризику першого збитку для часткового пом’якшення ризику, пов’язаного з новим фінансуванням.

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Нагадуємо:

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Європейський банк реконструкції та розвитку у 2023 році надав Україні рекордні 2,1 мільярда євро.

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