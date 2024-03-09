Сем Альтман повернувся до ради директорів OpenAI після розслідування

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Головний виконавчий директор OpenAI Сем Альтман був виправданий за будь-які правопорушення, які могли б стати підставою для його звільнення з компанії наприкінці 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Юридична фірма WilmerHale, яка проводила розслідування, встановила, що рішення ради директорів звільнити Альтмана було "наслідком розриву відносин і втрати довіри між попереднім складом ради директорів і паном Альтманом".

У зв'язку з цим Альтман повертається до складу ради директорів компанії. До ради директорів OpenAI також увійшли Сью Десмонд-Хелльман, яка раніше очолювала Фонд Білла і Мелінди Гейтс; Ніколь Селігман, колишній керівник Sony Entertainment; і генеральний директор Instacart Фіджі Сімо. Правління заявило, що продовжить розширювати свій склад.

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"Я рада, що все це закінчилося", - сказала Альтман на пресконференції в п'ятницю.

Нагадаємо:

Співзасновник OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як його звільнили 17 листопада. Сторони досягли принципової згоди щодо його повернення в компанію.

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У листопаді 2023 року Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.