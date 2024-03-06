Біткойн знову почав зростати після досягнення рекорду та падіння

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Біткойн 6 березня знову зріс після ненадовго відступу від історичного максимуму, встановленого менш ніж добу тому, оскільки бики не показали жодних ознак відмови від своїх ставок на найбільшу у світі криптовалюту.

Про це повідомляє Reuters.

Біткойн підскочив на 5% під час азіатської сесії до піку в 66 540 доларів США в умовах нестабільної торгівлі.

У вівторок найбільша криптовалюта сягнула рекорду в 69 202 доларів.

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Зростання цифрових активів, яке вже зросло на 55% за рік, було спричинене тим, що інвестори вкладають гроші в криптопродукти спотової біржі США, а також перспективою падіння глобальних процентних ставок.

Схвалення 11 спотових біткойн-ETF Комісією з цінних паперів і бірж США наприкінці січня ознаменувало переломний момент для галузі після 18-місячної крипто-зими, переповненої низкою гучних корпоративних банкрутств і скандалів.

Навіть інституційні інвестори, які раніше уникали токена через його різкі та дикі кроки, також почали вкладати довгострокові фінанси, що, на думку експертів, могло б допомогти підтримати останній етап його ралі.

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Нещодавній оптимізм щодо біткойна також перекинувся на його аналоги: ефір, друга за величиною криптовалюта, також виріс більш ніж на 60% за рік.

Однак після досягнення рекордного максимуму 5 березня біткойн різко змінив курс і впав більш ніж на 10% нижче рівня 60 000 доларів.

Нагадуємо:

Ціна біткойна 5 березня встановила новий історичний рекорд, піднявшись вище 69 тисяч доларів США на криптовалютній біржі Coinbase.

Біткойн 4 березня досяг дворічного максимуму, перевищивши 64 тис доларів.