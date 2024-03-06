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В Україні запустили нову потужну свердловину на 400 тисяч кубометрів газу на добу

Середа, 6 березня 2024, 12:40 - Артур Крижний
 
Нафтогаз

"Укргазвидобування", що є частиною Групи "Нафтогаз", з початку року запустило четверту високодебітну свердловину – вона видобуває близько 400 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба Групи "Нафтогаз".

У пресслужбі зазначили, що свердловину вдалось закінчити на 30% швидше, всього за 105 днів.

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Нагадаємо:

У січні "Укргазвидобування" запустило в експлуатацію нову розвідувальну свердловину на 250 тисяч кубометрів газу на добу.

У грудні 2023 року "Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які дають близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.

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Нафтогаз газ Укргазвидобування
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