"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу

фото: нафтогаз

"Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які дають близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба Групи "Нафтогаз".

Обидві свердловини пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурили бічний стовбур, друга - введена в експлуатацію після буріння.

"Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення.

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Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом, було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис куб. м блакитного палива для країни", - заявив т.в.о. гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис куб. м газу.

Буріння обох свердловин виконала філія БУ "Укрбургаз", йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що за останні півтора року, попри воєнний стан і пов’язані з ним складнощі, діючий фонд вже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, наразі буряться та випробовуються ще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м, додали в компанії.

Нагадаємо:

Раніше "Укргазвидобування" оголосило про запуск ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тис кубометрів газу на добу - 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років, ще одна - повністю нова.

Економічна правда