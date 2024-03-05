У російських університетах студентів системно навчають хакерства — СБУ

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Росія розвиває й масштабує цілу систему кіберагресії на національному рівні. До неї залучають студентів російських ЗВО.

Про це повідомив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв’ю для Forbes.

За інформацією Вітюка, у СБУ є документи, які свідчать про запровадження цілої системи масштабування кіберагресії на національному рівні РФ, — щонайменше, вона існує з 2016 року. У межах державної ініціативи офіцери-резервісти ГРУ й ФСБ навчають студентів кібернаступальних дій у відповідних технічних чи військових вишах. Після навчання здібних студентів можуть брати на роботу в урядові розвідувальні органи чи до спецслужб.

Російських студентів під час навчання, наприклад, залучають до створення програмних засобів, вивчення систем логістики, енергетики та водопостачання різних країн та України, зокрема.

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"У жодній іншій країні світу немає такого, щоб людей системно вчили бути хакерами. Росія почала з вишів, із часом дійде й до шкіл", — пояснив Вітюк.

Керівник департаменту кібербезпеки ще сказав, що інвестиції в російські кібератаки сягають мільярди рублів. І сума продовжує зростати.

За словами Вітюка, за останні два роки великої війни СБУ вдалося зафіксувати й відбити 9 тис кібератак — по 4,5 тис за кожен рік відповідно.

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Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?

Нагадаємо:

Одну із останніх потужних кібератак в Україні 12 грудня 2023 зазнав найбільший оператор країни "Київстар". Тоді 24 мільйони абонентів залишилися поза мережею. СБУ припускала, що за кібератакою можуть стояти росіяни.

Потім директор із кібербезпеки "Київстару" Юрій Прокопенко звільнився із роботи за згодою обох сторін. Але пан Прокопенко пояснював, що звільнення не пов’язане з кібератакою, адже "люди інколи вигорають".

У результаті нідерландська компанія VEON — власник українського мобільного оператора "Київстар" — оголосила збитки від кібератаки та збою мережі у грудні 2023 року. Сума склала майже 100 мільйонів доларів.