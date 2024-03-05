Вихід Kernel з Варшавської біржі призупинено через позов міноритаріїв

Польський фінансовий регулятор KNF (Управління з фінансового нагляду) призупинив делістинг компанії Kernel Holding SA доти, поки Окружний суд Люксембургу не розгляне позов міноритаріїв компанії.

Про це йдеться в повідомленні Kernel, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel від 13 квітня 2023 року про делістинг.

Засновник Gonzo Invest Павло Бойко також прокоментував рішення щодо Kernel, назвавши його "спільним досягненням".

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"Наше спільне досягнення! Ми зупинили делістінг Кернела з Варшавської біржі! Таке рішення було прийнято на підставі нашого позову. Боротьба триває. Це лише одна з перших перемог", – написав Бойко.

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Нагадуємо:

Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding 15 травня 2023 року подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.

Однак у кінці грудня повідомили, що вихід Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено до наступного року.





