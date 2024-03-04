Торік середня зарплата в Україні зросла до 17 442 гривень – Держстат
Понеділок, 4 березня 2024, 20:09 -
Розмір середньої зарплати в Україні за підсумками 2023 року збільшився на 17,3%, до 17 442 грн.
Про це свідчать дані Держстату.
Зазначається, що торік середня заробітна плата в Україні становила 17 442 грн проти 14 859 грн у 2022-му.
При цьому найбільше середня заробітна плата зросла у 4 кварталі - до 19 231 грн.
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За даними Держстату, серед секторів із найвищими середньомісячними зарплатами у минулому році:
- "Інформація та телекомунікації" - 37 946 грн,
- "Фінансова та страхова діяльність" - 34 393 грн,
- "Авіаційний транспорт" - 31 391 грн,
- "Професійна, наукова та технічна діяльність" - 23 413 грн,
- "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 23 395 грн.
Водночас найменші зарплати зафіксовані:
- в освіті - 12 439 грн,
- у секторі "Тимчасове розміщування й організація харчування" - 12 300 грн,
- "Поштова та кур'єрська діяльність" - 11 830 грн,
- "Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг" - 11 345 грн,
- "Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури" - 10 990 грн.
Нагадаємо:
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Середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 роки зросла на 30% або 4,5 тисячі гривень та становить на початок 2024 19,5 тисяч гривень.
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Економічна правда
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