З початку війни середня зарплата в Україні зросла майже на третину - Work.ua

Середня зарплата в Україні з 2022 по 2024 роки зросла на 30% або 4,5 тисячі гривень та становить на початок 2024 19,5 тисяч гривень.

Про це свідчать результати досліджень компанії Work.ua.

"Від початку повномасштабного вторгнення майже рік середня зарплата в Україні не змінювалася і складала 15 000 грн. Лише у січні 2023 року цей показник почав зростати", - вказують аналітики.

work.ua

Водночас за оцінками НБУ у 2022 році рівень інфляції становив 26,6%, у 2023 році – 5,1%.

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За 2 роки великої війни середня зарплата зросла у кожній області. В абсолютних цифрах найвищі доходи мають мешканці Київщини, однак тут зростання зарплат є найповільнішим.

Крім цього, тенденцією ринку праці стало те, що на ньому збільшилась частка жінок та молоді до 25 років

"На ринку праці збільшилася частка жінок з 57% до 62%. Також зросла частка людей у віковій групі від 18 до 24 років", - йдеться в повідомленні.

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За кількістю вакансій з початку великої війни ринок праці відновився на 93%.

Згідно з опублікованими даними, у січні 2024 року роботодавці опублікували понад 91 тис. вакансій, що на 6% менше, ніж у грудні 2023 року, і на 7% менше, ніж у січні 2022 року, але приблизно в 11 разів більше, ніж у березні 2022 року.

work.ua

Якщо порівняти з довоєнними показниками, найбільше зросла кількість вакансій у Закарпатській (на 55%), Івано-Франківській (46%), Хмельницькій (25%), Львівській (23%), Вінницькій (20%), Рівненській (18%) та Чернівецькій (16%) областях.

Областями-лідерами за абсолютною кількістю пропозицій роботи, як і раніше, залишаються Київська (30,9 тис. вакансій), Львівська (майже 8,5 тис.), Дніпропетровська (8,45 тис.), Одеська (5 752) і Харківська (3 347) області. У цих областях зосереджено 63% усіх вакансій.

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