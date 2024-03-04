Nvidia увійшла до трійки найдорожчих компаній світу за капіталізацією

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Виробник ШІ-чипів Nvidia увійшов до трійки найдорожчих публічних компаній у світі після Apple і Microsoft, обігнавши Saudi Aramco.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок ринова вартість компанії зросла на 2,5%, досягнувши 2,11 трлн дол, після того, як минулої п'ятниці вперше перетнула понзачку в 2 трлн дол.

Тим часом капіталізація Aramco впала до 2,01 трлн дол, свідчать дані Bloomberg.

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"Акції Nvidia злетіли до небес на тлі величезних прибутків, які підтвердили оптимізм Уолл-стріт щодо потенціалу штучного інтелекту для переформатування технологічної індустрії.

Компанія домінує на ринку графічних чипів, призначених для складних обчислювальних завдань, необхідних для роботи додатків штучного інтелекту, які компанії поспішають розробляти. Цього року ралі було невпинним. Акції зросли приблизно на 70% і додали близько 883 мільярдів доларів у вартості", - пише агентство.

Тим часом, Aramco впала більш ніж на 5% цього року через зниження видобутку в результаті скорочення видобутку ОПЕК+ і потенційного наступного розміщення акцій урядом Саудівської Аравії, що чинить тиск на акції.

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Нагадаємо:

Після виходу фінансової звітності акції виробника ШІ-чипів Nvidia злетіли на 16,4%, а зростання капіталізації компанії на 277 млрд доларів стало найбільшим денним зростанням на Волл-стріт в історії.

Акції виробника чипів Nvidia замінили Tesla і стали найбільш торгованими на Волл-стріт.

Nvidia обігнала материнську компанію Google - Alphabet - і стала третьою найдорожчою компанією США відразу після того, як напередодні обігнала Amazon.

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Економічна правда