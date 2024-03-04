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Цьогоріч уряд очікує зростання ВВП на 5%

Понеділок, 4 березня 2024, 14:55 - Артур Крижний
За 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання.

Про це під час пресконференції повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми маємо за минулий рік 5,6% зростання ВВП. Розраховуємо до 5% зростання цього року. Звісно, порівняно із 30% втрат території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання. Це допомагає нам у тому числі фінансувати і армію, і всі соціальні платежі", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо: 

Завдяки просуванню українських товарів під брендом "Зроблено в Україні" уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП. 

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Кумулятивний ефект, який може отримати українська економіка від взаємодії програми державних компенсацій єВідновлення та національної програми кешбеку "Купуй українське", становитиме до 60 мільярдів доларів.

ВВП
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Економічна правда
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