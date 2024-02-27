Поєднання програм кешбеку від держави та "єВідновлення" може принести економіці $60 млрд - депутат

Кумулятивний ефект, який може отримати українська економіка від взаємодії програми державних компенсацій єВідновлення та національної програми кешбеку "Купуй українське", становитиме до 60 мільярдів доларів.

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Зазначається, що це можливо за рахунок використання українцями вітчизняних матеріалів у відбудові - обираючи будівельні матеріали українських виробників при відновленні своїх домівок за кошти програми єВідновлення, частину грошей громадянам можуть почати повертати на спеціальну карту.

За словами депутатки, синергія державних програм, направлених на відновлення і відбудову, дозволяє прискорити ці процеси і зробити їх більш ефективними.

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Зокрема, поєднання єВідновлення і державної програми пільгової іпотеки єОселя, підтримане парламентом наприкінці минулого тижня, дозволить українцям мати більше можливостей для придбання нового житла.

У свою чергу поєднання єВідновлення з анонсованим кешбеком "Купуй українське" дозволить стимулювати перезапуск багатьох важливих процесів, починаючи від виробничих потужностей і завершуючи створенням нових робочих місць і сплатою багатомільйонних податків.

Згідно з дослідженням "Локалізація відновлення в Україні", проведеного ГО "Інститут Міжнародних Економічних Досліджень" у партнерстві з ДП "Укрпромзовнішекспертиза", до повномасштабного вторгнення 90% всіх будівельних матеріалів вироблялися в Україні. Зараз виробничі потужності вітчизняних виробників будівельних матеріалів поки що завантажені лише на 20-35%.

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"Фінансовий профіт вітчизняної будівельної галузі від відновлення України прогнозовано становитиме $65 млрд. Причому $5,5 млрд з них зможуть піти на сплату податків, щонайменше $1,5 млрд – до Пенсійного фонду. Крім цього, це близько 100 тисяч робочих місць.

А це, своєю чергою, пожвавить і сферу послуг, і торгівлю, і інші супутні галузі. Нагадаю, що ще до війни будівельний мультиплікатор в житловій сфері, за різними оцінками, становив від 6,5 грн до 7,8 грн ВВП. Тобто кожна гривня, витрачена, в спорудження житла, приносила приблизно 7-8 грн ВВП країни", - підкреслила Олена Шуляк.

Нагадуємо:

У межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське", громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.