В Кабміні оцінили майбутній ефект від просування бренду "Зроблено в Україні"

Завдяки просуванню українських товарів під брендом "Зроблено в Україні" уряд прогнозує зростання споживчого попиту на +0,14% ВВП.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

"Сумарний прогнозований ефект зростання споживчого попиту - це +0,14% нашого ВВП. Це понад 22 тис. нових робочих місць, це понад 4 млрд грн додаткових надходжень до бюджету", - сказав він.

Шмигаль додав, що 68% жителів Німеччини, Франції, Італії купують товари саме у своїх підприємців.

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"Ми маємо перейняти цей позитивний досвід. Ми маємо купувати навіть більше. І кожен українець має знати, що "Купити українське" - це зробити внесок у нашу перемогу, внесок у наше відновлення, внесок у наше зростання, у краще майбутнє. Довіра і повага до українського виробника в якомусь сенсі має стати нашою спільною ідеологією на наступні десятиліття", - наголосив глава уряду.

Водночас умови використання затвердженої урядом торгової марки Шмигаль не уточнив.

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Уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні – "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.