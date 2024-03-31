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Вночі у деяких областях застосовували аварійні відключення електроенергії

Неділя, 31 березня 2024, 10:00 - Володимир Тунік-Фриз

Ввечері 30 березня НЕК "Укренерго" застосовувала аварійні графіки відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Причина аварійних відключень - мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів.

Окрім цього, графіки відключень продовжують діяти на Харківщині.

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В Міненерго зазначають, що загрози відключень електроенергії для інших регіонів немає.

Нагадаємо:

30 березня у Міненерго зазначали, що аварійні відключення електроенергії скасували одразу у Шести областях, з обмеженнями залишається Харківщина.

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Економічна правда



енергетика Міненергетики
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