Вночі у деяких областях застосовували аварійні відключення електроенергії
Неділя, 31 березня 2024, 10:00 -
Ввечері 30 березня НЕК "Укренерго" застосовувала аварійні графіки відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Причина аварійних відключень - мережеві обмеження на магістральних лініях оператора системи передачі для недопущення перевантаження перетинів.
Окрім цього, графіки відключень продовжують діяти на Харківщині.
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В Міненерго зазначають, що загрози відключень електроенергії для інших регіонів немає.
Нагадаємо:
30 березня у Міненерго зазначали, що аварійні відключення електроенергії скасували одразу у Шести областях, з обмеженнями залишається Харківщина.
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Економічна правда
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