Блок ХАЕС підключено до мережі достроково

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Після ремонту, до роботи був підключений один з блоків Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначають, що блок включили на 2 тижні раніше запланованого терміну.

"На сьогодні у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.

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Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.