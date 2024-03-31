Блок ХАЕС підключено до мережі достроково
Після ремонту, до роботи був підключений один з блоків Хмельницької АЕС.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначають, що блок включили на 2 тижні раніше запланованого терміну.
"На сьогодні у звʼязку із введеними обмеженнями НЕК "Укренерго" енергоблок ХАЕС видає в українську енергосистему 300 МВт/год. Після зняття обмежень блок буде завантажено додатково", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо:
На Хмельницьку АЕС завезли перші партії ядерного палива Westinghouse. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції працюватимуть на американському паливі.
Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів влітку або восени 2024 року, оскільки прагне компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією.