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Аварійні відключення електроенергії скасовано у шести областях

Субота, 30 березня 2024, 14:00 - Володимир Тунік-Фриз

Аварійні відключення електроенергії скасували одразу у Шести областях, з обмеженнями залишається Харківщина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики. 

Зокрема, аварійні відключення електропостачання скасовані у:

Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

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Складна ситуація залишається у Харківській області, де знеструмленими залишаються понад 18 тис домогосподарств. У Харкові мережеві обмеження застосовані для 120 тис абонентів.

Нагадаємо:

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 1 по 7 квітня. 

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Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.

Економічна правда



електроенергія енергетика війна
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