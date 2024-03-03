Експорт з Туреччини у РФ впав на 33% за рік, на фоні санкційного тиску

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Експорт Туреччини в Росію в лютому впав на 33% в річному обчисленні до 670 млн дол у лютому 2024, відносно 1,1 млрд дол у лютому 2023 року.

Про це повідомляє Reuters.

Можливі санкції зі сторони США проти фінансових фірм, які ведуть бізнес в РФ уповільнили як експорт до Росії, так й імпорт, зокрема нафти.

Імпорт з Росії впав на 36,65% до 1,3 млрд дол з 2 млрд дол у лютому 2023 року.

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Нагадаємо:

Через санкції економіка РФ втратила 170 мільярдів доларів потенційного експорту.

Залежність російської економіки від військових витрат досягла такого рівня, що вона не може дозволити собі ні виграти, ні програти війну.

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