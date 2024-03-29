Уряд схвалив створення ще двох індустріальних парків

Уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків переробної промисловості на Вінниччині та Івано-Франківщині.

Про це заявив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про створення ще двох індустріальних парків. Перший індустріальний парк буде створено на Вінниччині. Інвестиції в його створення складуть понад 50 млн грн", - заявив він.

Другий індустріальний парк буде розташовано на Івано-Франківщині. Інвестиції в його створення та розвиток можуть скласти 1,5 млрд грн.

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Завдяки цим двом промисловим паркам буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.

Нагадаємо:

15 березня уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків на Рівненщині та Львівщині. Обидва спеціалізуватимуться на промисловій переробці.

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На Полтавщині до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі". Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 березня 2024 року.