Уряд схвалив створення ще двох індустріальних парків
Уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків переробної промисловості на Вінниччині та Івано-Франківщині.
Про це заявив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Сьогодні ухвалюємо рішення про створення ще двох індустріальних парків. Перший індустріальний парк буде створено на Вінниччині. Інвестиції в його створення складуть понад 50 млн грн", - заявив він.
Другий індустріальний парк буде розташовано на Івано-Франківщині. Інвестиції в його створення та розвиток можуть скласти 1,5 млрд грн.
Завдяки цим двом промисловим паркам буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.
Нагадаємо:
15 березня уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків на Рівненщині та Львівщині. Обидва спеціалізуватимуться на промисловій переробці.
На Полтавщині до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено індустріальний парк "Смарт Тех Індастрі". Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 березня 2024 року.