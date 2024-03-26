ДОТ уклав договори з постачання води для ЗСУ на майже 40% дешевше

Державний оператор тилу уклав договори на постачання пляшкової води Збройним силам України. Завдяки конкуренції за квартал вдасться зекономити 233 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Так, переможцями тендерів стали ПрАТ "Оболонь" та ТОВ "Аквапласт". З ними укладено договори на 410 млн грн.

"Закупівля відбулась у системі Prozorro. Завдяки конкуренції вдалося закупити воду в середньому за 3,46 грн за літр, що на 39% дешевше, ніж у договорах до початку роботи DOT. За квартал економія сягне понад 233 млн грн", - йдеться у повідомленні.

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Строк дії договорів - 3 місяці. Постачання розпочнеться з 1 квітня.

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