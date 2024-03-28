Графіки відключень діють лише на Харківщині, можливе застосування ще у двох областях

Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру зберігаються графіки відключень у Харківській області. При збільшенні споживання на Одещині та Хмельниччині також можливе застосування обмежень.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Наразі графіки відключень діють лише на Харківщині. Але зі зростанням споживання можливе застосування обмеження на Одещині та Хмельниччині. На Криворіжжі відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні.

Втім, електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб всіх споживачів. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

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Нагадаємо:

У всіх постраждалих від ракетних атак містах повністю заживлена критична інфраструктура та частково відновлено роботу електротранспорту.