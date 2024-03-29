В Україні вже засіяли ярими культурами понад 470 тисяч гектарів

В Україні станом на 29 березня ярими культурами засіяно понад 470 тисяч гектар в різних регіонах. Найбільше - на Одещині.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, пише "Укрінформ".

"Переважно сіють пшеницю, ячмінь, горох та овес. Посівна ще триває, тому не зможу назвати остаточну цифру, бо все залежить від погодних умов", - сказав Соломчук.

За його словами, найбільше засіяних площ на Одещині, а найменше - на територіях, які були деокуповані чи сильно постраждали від російської агресії. При цьому значна частина забруднених раніше територій вже готова для безпечного господарювання.

Нагадаємо:

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Створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт з серпня майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи".

Кабмін прийняв постанову, яка розширює напрями державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, також були збільшені суми виплат.