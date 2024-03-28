"Укрнафта" розпочала ребрендинг мережі АЗС Glusco
ПАТ "Укрнафта" розпочало ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління за рішенням Кабміну.
Про це повідомила пресслужба компанії.
На 83 АЗС мережі вже почали приймати паливні картки NAFTAКартка та талони "Укрнафти".
Найближчим часом там запрацюють і решта сервісів компанії, зокрема - мобільний застосунок.
Ребрендинг АЗС Glusco планується завершити вже у квітні.
"Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% - винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" (за управління мережею Glusco - ЕП) незалежно від прибутку, становить 7 млн грн", - нагадали в компанії.
Нагадаємо:
У вересні Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів компанії Glusco.
ПАТ "Укрнафта" залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті", сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.
Антимонопольний комітет надав ПАТ "Укрнафта" дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco.