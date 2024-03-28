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"Укрнафта" розпочала ребрендинг мережі АЗС Glusco

Четвер, 28 березня 2024, 15:30 - Анастасія Жарикова

ПАТ "Укрнафта" розпочало ребрендинг автозаправних комплексів Glusco, які отримала в управління за рішенням Кабміну.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На 83 АЗС мережі вже почали приймати паливні картки NAFTAКартка та талони "Укрнафти".

Найближчим часом там запрацюють і решта сервісів компанії, зокрема - мобільний застосунок.

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Ребрендинг АЗС Glusco планується завершити вже у квітні.

"Держава отримуватиме 90% чистого прибутку (10% - винагорода за управління). Гарантійний щомісячний мінімальний платіж, який сплачуватиме "Укрнафта" (за управління мережею Glusco - ЕП) незалежно від прибутку, становить 7 млн грн", - нагадали в компанії.

Нагадаємо:

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У вересні Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів компанії Glusco.

ПАТ "Укрнафта" залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті", сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.

Антимонопольний комітет надав ПАТ "Укрнафта" дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco. 

Укрнафта АЗС
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