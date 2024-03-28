Dell за рік звільнила 13 тисяч співробітників

Американська Dell Technologies протягом останнього фінансового року скоротила 13 тис співробітників, що є більш різким скороченням штату, ніж було оголошено спочатку.

Про це пише Bloomberg.

Наразі у компанії працює близько 120 тис співробітників у всьому світі. У Dell зазначили, що працюють над розширенням можливостей для своїх співробітників і залучити, розвинути й утримати таланти.

Однією з головних причин скорочення є слабкі продажі персональних комп’ютерів. За словами аналітика Джин Хо, цей крок забезпечить скромний леверидж, а зростання продажу ПК або інфраструктури не повʼязаної з штучним інтелектом може принести кращі прибутки.

Реклама:

Додається, що Dell відома своїм бізнесом з ПК, минулого року привернула увагу інвесторів завдяки сплеску інтересу до її потужних серверів, необхідних для виконання робочих навантажень ШІ.

Нагадаємо:

Американська Dell Technologies, зіткнувшись із падінням попиту на персональні комп'ютери, скоротить близько 6650 співробітників, ставши останньою технологічною компанією, яка оголосила про звільнення тисяч співробітників.

Реклама:

Акції виробника комп'ютерної техніки Dell на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 21,59%, до 115,1 дол, після публікації квартального звіту.