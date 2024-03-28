Dell за рік звільнила 13 тисяч співробітників
Американська Dell Technologies протягом останнього фінансового року скоротила 13 тис співробітників, що є більш різким скороченням штату, ніж було оголошено спочатку.
Про це пише Bloomberg.
Наразі у компанії працює близько 120 тис співробітників у всьому світі. У Dell зазначили, що працюють над розширенням можливостей для своїх співробітників і залучити, розвинути й утримати таланти.
Однією з головних причин скорочення є слабкі продажі персональних комп’ютерів. За словами аналітика Джин Хо, цей крок забезпечить скромний леверидж, а зростання продажу ПК або інфраструктури не повʼязаної з штучним інтелектом може принести кращі прибутки.
Додається, що Dell відома своїм бізнесом з ПК, минулого року привернула увагу інвесторів завдяки сплеску інтересу до її потужних серверів, необхідних для виконання робочих навантажень ШІ.
Нагадаємо:
Американська Dell Technologies, зіткнувшись із падінням попиту на персональні комп'ютери, скоротить близько 6650 співробітників, ставши останньою технологічною компанією, яка оголосила про звільнення тисяч співробітників.
Акції виробника комп'ютерної техніки Dell на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 21,59%, до 115,1 дол, після публікації квартального звіту.