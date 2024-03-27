Новини 27 березня: будівництво водогону до Миколаєва, збитки довкіллю від атаки РФ на ДніпроГЕС
Про будівництво водогону до Миколаєва. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив невідкладно розпочати проєктування і будівництво водогону для забезпечення Миколаєва питною водою.
Про збитки довкіллю від атаки РФ на ДніпроГЕС. Збитки довкіллю від атаки росіян по ДніпроГЕС у Запоріжжі 22 березня оцінюють дотепер орієнтовно в 140 млн грн, але надалі ця цифра зросте.
Про бронювання військовозобов'язаних. Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Про ввезення гуманітарної допомоги. Після чотирьох місяців тестування нових правил для ввезення волонтерами гуманітарної допомоги, з 1 квітня електронна система обігу гумдопомоги стане обов’язковою для волонтерів.
Про позику від Світового банку. Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі 1,5 млрд доларів США.
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