Новини 27 березня: будівництво водогону до Миколаєва, збитки довкіллю від атаки РФ на ДніпроГЕС

Про будівництво водогону до Миколаєва. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив невідкладно розпочати проєктування і будівництво водогону для забезпечення Миколаєва питною водою.

Про збитки довкіллю від атаки РФ на ДніпроГЕС. Збитки довкіллю від атаки росіян по ДніпроГЕС у Запоріжжі 22 березня оцінюють дотепер орієнтовно в 140 млн грн, але надалі ця цифра зросте.

Про бронювання військовозобов'язаних. Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про ввезення гуманітарної допомоги. Після чотирьох місяців тестування нових правил для ввезення волонтерами гуманітарної допомоги, з 1 квітня електронна система обігу гумдопомоги стане обов’язковою для волонтерів.

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Про позику від Світового банку. Рада директорів Світового банку схвалила для України позику для підтримки політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) у розмірі 1,5 млрд доларів США.

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ЕП розповідає про українські технологічні компанії в напрямку hardware. Деякі з них входять до числа найбільших у Європі, інші тільки прагнуть підкорити світ. Що це за компанії?

Чим Україні загрожують нові атаки на енергосистему. Топменеджер ДТЕК Дмитро Сахарук

Якими є наслідки останньої атаки для енергосистеми, які об'єкти ДТЕК постраждали найбільше та чим можуть обернутися для України нові ракетні обстріли, розповів виконавчий директор енергокомпанії.