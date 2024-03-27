Фонд підтримки енергетики має €40 мільйонів на відновлення енергоінфраструктури Харківщини – Міненерго

Для відновлення енергоінфраструктури Харківщини, зруйнованої внаслідок масованого обстрілу у ніч на 22 березня, використовуватимуться кошти з Фонду підтримки енергетики України, у якому наразі є понад 40 млн євро.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні в цьому фонді доступні саме на наслідки цього обстрілу понад 40 млн євро. Це ті гроші, на які ми сьогодні розпочнемо всі закупівлі. Тобто ми збираємо, верифікуємо потреби, надсилаємо і робитимемо закупівлі. Крім цього, ще буде постачання обладнання фізично, яке теж надходить постійно", - сказав міністр.

За його словами, ці гроші можна використовувати на відновлення енергооб'єктів незалежно від форм власності.

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Міністр додав, що, хоча розбір завалів після обстрілів ще триває, уже можна говорити про те, що це найбільший масштаб руйнувань за час повномасштабного вторгнення. До того ж було пошкоджено не тільки об'єкти генерації, а й об'єкти передачі електроенергії.

Фонд підтримки енергетики України було створено навесні 2022 року.

Фонд дозволяє урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

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Нагадаємо:

Енергетики поетапно відновлюють енергоживлення Харкова. Заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло в домах містян. При цьому пом'якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.

Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.

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Економічна правда