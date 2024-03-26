В "Укренерго" розповіли, коли можуть пом'якшити графіки відключень світла в Харкові

Енергетики поетапно відновлюють енергоживлення Харкова. Заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло в домах містян. При цьому пом'якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.

Про це на брифінгу заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Кудрицький пояснив, що така можливість може з’явитись завдяки зниженню споживання через значне потепління, що прогнозується у суботу-неділю.

А відновлення енергопостачання міста в повному обсязі може зайняти від одного до двох тижнів, за відсутності нових масованих атак, заявив він.

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За його словами, руйнування були би мінімум вдвічі більшими, якби не певні інженерні рішення, які прийняли для захисту критичних елементів на енергооб’єктах. Система комплексного захисту буде нарощуватись і далі, додав Кудрицький.

"Укренерго" зараз має достатню кількість обладнання, ремонтних бригад, спеціалізованої техніки та матеріалів. В цьому ситуація значно відрізняється від минулого опалювального сезону, коли обладнання було в дефіциті. Єдиний стримуючий фактор - це певний час, який потрібен для того, щоб здійснити всі ремонтні роботи", - сказав керівник "Укренерго".

При цьому, за його словами, оцінка збитків, завданих енергосистемі під час ракетних та дронових атак, ще триває.

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"Але вже точно можна сказати, що це - десятки мільйонів гривень для підстанцій "Укренерго" та сотні мільйонів гривень для електростанцій.

Важливим джерелом фінансування може стати міжнародна допомога. В минулому році "Укренерго" вдалось акумулювати для відновлення понад 1 млрд євро підтримки від західних партнерів", - додали в "Укренерго".

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Економічна правда