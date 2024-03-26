В "Укренерго" розповіли, коли можуть пом'якшити графіки відключень світла в Харкові
Енергетики поетапно відновлюють енергоживлення Харкова. Заживлена вся критична інфраструктура міста, з’явилося світло в домах містян. При цьому пом'якшити графіки відключень, що зараз діють в Харкові, можливо, вдасться на вихідних.
Про це на брифінгу заявив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Кудрицький пояснив, що така можливість може з’явитись завдяки зниженню споживання через значне потепління, що прогнозується у суботу-неділю.
А відновлення енергопостачання міста в повному обсязі може зайняти від одного до двох тижнів, за відсутності нових масованих атак, заявив він.
За його словами, руйнування були би мінімум вдвічі більшими, якби не певні інженерні рішення, які прийняли для захисту критичних елементів на енергооб’єктах. Система комплексного захисту буде нарощуватись і далі, додав Кудрицький.
"Укренерго" зараз має достатню кількість обладнання, ремонтних бригад, спеціалізованої техніки та матеріалів. В цьому ситуація значно відрізняється від минулого опалювального сезону, коли обладнання було в дефіциті. Єдиний стримуючий фактор - це певний час, який потрібен для того, щоб здійснити всі ремонтні роботи", - сказав керівник "Укренерго".
При цьому, за його словами, оцінка збитків, завданих енергосистемі під час ракетних та дронових атак, ще триває.
"Але вже точно можна сказати, що це - десятки мільйонів гривень для підстанцій "Укренерго" та сотні мільйонів гривень для електростанцій.
Важливим джерелом фінансування може стати міжнародна допомога. В минулому році "Укренерго" вдалось акумулювати для відновлення понад 1 млрд євро підтримки від західних партнерів", - додали в "Укренерго".
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Економічна правда