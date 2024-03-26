Розкрадання державної електроенергії під час війни: НАБУ та САП завершили справу

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо розкрадання державної електроенергії НЕК "Укренерго" на понад 716 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупило в "Укренерго" електроенергію на понад 716 млн грн.

"Попри наявну заборгованість товариства перед держкомпанією, керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури", - зазначають детективи.

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Далі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку". Йдеться про партнера олігарха Ігоря Коломойського - Михайла Кіпермана.

Гроші за поставлену електроенергію "Укренерго" так і не одержало, а також коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на кошти у сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній наклали арешт. А також у порядку міжнародного співробітництва заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії за кордоном.

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Нагадуємо:

У лютому Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом учасникам схеми з крадіжки державної електроенергії, яка завдала "Укренерго" 716 млн грн збитків.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук трьох учасників схеми заволодіння електрикою НЕК "Укренерго".