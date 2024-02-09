ВАКС заочно арештував двох учасників схеми крадіжки електрики "Укренерго"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи двом учасникам схеми з крадіжки державної електроенергії, яка завдала "Укренерго" 716 млн грн збитків.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Вищий антикорупційний суд підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою двом учасникам злочинної схеми по заволодінню електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів, а саме голові правління комерційного банку та колишньому директору департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго"", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що йдеться про Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

Реклама:

Після затримання підозрюваних та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

Також слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно організатора цієї злочинної схеми - Михайла Кіпермана.

У САП пояснили, що це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті.

Реклама:

Нагадуємо:

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук трьох учасників схеми заволодіння електрикою НЕК "Укренерго".