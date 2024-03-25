У Харкові відновили роботу метрополітену

У Харкові після масштабної атаки росіян на енергосистему міста 22 березня вдалось запустити роботу метро.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин", – зазначив Терехов.

Раніше повідомлялось, що у місті через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції. У Харкові залишається найскладніше енергетична ситуація.

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Нагадаємо:

Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".

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23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.

24 березня у Харкові ввели погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.