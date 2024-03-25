Ціни на нафту зростають через удари по енергетичній інфраструктурі в Росії та Україні

Ціни на нафту зросли на початку тижня через побоювання щодо скорочення світової пропозиції на тлі ескалації конфліктів на Близькому Сході та ударів по енергетичних об'єктах в Росії та Україні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,52 дол до 85,95 дол за барель. Також ф'ючерси на американську нафту подорожчали на 0,55 дол до 81,18 дол за барель.

Минулого тижня обидва показники впали менш ніж на 1% порівняно з попереднім тижнем. Зміцнення долара США, який зріс приблизно на 1% за останній тиждень, стримало ціни.

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За словами президента NS Trading Хіроюкі Кікукави, ескалація геополітичної напруженості в поєднанні зі збільшенням кількості ударів по енергетичних об'єктах в Росії та Україні, а також розвіяні надії на припинення вогню на Близькому Сході, викликали занепокоєння щодо світових поставок нафти.

Тим часом за даними енергетичної компанії Baker Hughes, минулого тижня кількість нафтових бурових установок в США скоротилася на одну до 509, що свідчить про зниження пропозиції в майбутньому.

"Перебої в роботі нафтопереробних заводів в Росії створили додатковий тиск на паливні ринки, що призвело до зростання попиту на наявні вантажі сирої нафти", - зазначають аналітики ANZ Research, додаючи, що постраждало близько 12% всіх нафтопереробних потужностей Росії.

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Нагадаємо:

Уночі на 23 березня стало відомо про вибухи і пожежу на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області.

Унаслідок ударів українських безпілотників по російських НПЗ близько 600 тис барелів щоденних нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу.

Економічна правда.