У Харкові зруйновані ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції - Терехов

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У Харкові залишається найскладніше енергетична ситуація. У місті через обстріли було знищено ТЕЦ та усі трансформаторні підстанції.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.

Точну дату повного відновлення електропостачання в усьому місці повідомити неможливо.

Енергетики не можуть подати стабільне енергопостачання по всьому місту.

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Приблизно у 40% будинків харківʼян відновили постачання електроенергії. При цьому, опалення відновлено у 60% будинків, а вода працює майже у всі.

У місті застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Нагадаємо:

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Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ракетна атака росіян зранку 22 березня була здійснена по різних регіонах України - по ТЕС і ГЕС, а також по магістральних підстанціях, якими управляє "Укренерго".

23 березня у Харкові та області без світла залишались 275 тисяч споживачів, при цьому, відновили електропостачання у 440 тисяч споживачів.

24 березня у Харкові ввели погодинні обмеження електроенергії для 200 тисяч абонентів.