В Одесі повністю відновили постачання електроенергії

В Одесі вдалось заживити усі домівки після атаки росіян на енергетику.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Станом на 12:00 енергетикам ДТЕК вдалося заживити усі родини Одеси.

При цьому, в компанії зазначають, що у разі збільшення споживання, можливі додаткові обмеження у вигляді застосування графіків стабілізаційних відключень світла.

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При цьому, ремонтні роботи на енергообʼєктах продовжуються.

Нагадаємо:

22 березня в Одесі та Одеському районі вимушено застосовували екстрені відключення електроенергії.

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У Харкові залишається надскладна енергетична ситуація, яка не дозволяє заживити одразу усіх споживачів, тому у місті веденні погодинні обмеження електроенергії.



