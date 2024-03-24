В Одесі повністю відновили постачання електроенергії
Неділя, 24 березня 2024, 15:43 -
В Одесі вдалось заживити усі домівки після атаки росіян на енергетику.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Станом на 12:00 енергетикам ДТЕК вдалося заживити усі родини Одеси.
При цьому, в компанії зазначають, що у разі збільшення споживання, можливі додаткові обмеження у вигляді застосування графіків стабілізаційних відключень світла.
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При цьому, ремонтні роботи на енергообʼєктах продовжуються.
Нагадаємо:
22 березня в Одесі та Одеському районі вимушено застосовували екстрені відключення електроенергії.
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У Харкові залишається надскладна енергетична ситуація, яка не дозволяє заживити одразу усіх споживачів, тому у місті веденні погодинні обмеження електроенергії.
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