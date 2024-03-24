X Ілона Маска все ще не зміг скласти конкуренцію YouTube та Tik Tok

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Соцмережа X(колишній Twitter) мільярдера Ілона Маска все ще не змогла переманити до себе контент-мейкерів, попри значні зусилля.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Попри просування платформи, багато творців кажуть, що X все ще далекий від того, щоб стати для них основним джерелом доходу.

Через два місяці після того, як Ілон Маск придбав Twitter, мільярдер провів відеодзвінок з кількома креаторами, шукаючи поради, як зробити його платформу кращою для них, і запитуючи, як YouTube приваблює креаторів.

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У відповідь деякі з креаторів назвали злагоджену систему монетизації контенту на YouTube.

Маск пообіцяв великі виплати авторам на X, прагнучи зробити платформу гідним конкурентом таких сайтів, як YouTube від Google і TikTok від ByteDance, де вірусний контент авторів привертає увагу глядачів і рекламодавців.

З цього часу пройшло більше двох років.

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У 2023 році X запустила програму розподілу доходів від реклами як ключову частину своїх зусиль із залучення авторів.

Однак, згідно з опитуваннями та інтерв'ю з авторами та маркетологами, які з ними працюють, X все ще значно відстає від таких платформ, як YouTube, TikTok та Instagram від Meta Platforms.

Деякі автори висловлюють занепокоєння щодо стану рекламного бізнесу X як перешкоди для спроб платформи залучити їх до себе, тоді як інші скаржаться на непослідовність виплат.

Нагадаємо:

Мільярдер Ілон Маск 17 березня опублікував відкритий код чат-бота зі штучним інтелектом (ШІ) Grok, що стало ще одним кроком одного із найбагатших підприємців світу у боротьбі за контроль над майбутнім ШІ.

Компанія SpaceX, що була заснована Ілоном Маском, будує мережу з сотень супутників-шпигунів за засекреченим контрактом з розвідувальним агентством США.