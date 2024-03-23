Amazon оскаржить штраф французького регулятора на 32 млн євро

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Технологічний гігант Amazon оскаржить рішення французького наглядового органу з питань захисту даних (CNIL) щодо штрафу у 32 млн євро за "надмірне" стеження за своїми працівниками.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми категорично не згодні з висновками CNIL, які фактично не відповідають дійсності, і ми подали апеляцію до Державної ради", - йдеться у відповіді Amazon, надісланій електронною поштою агентству Reuters.

У січні CNIL оштрафував компанію Amazon France Logistique, яка управляє великими складами Amazon у Франції, за те, що регулятор назвав "надмірно нав'язливою" системою спостереження.

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Згідно з розслідуванням CNIL виявив, що на складах компанії працювала система з трьома оповіщеннями для моніторингу діяльності працівників. Саме її регулятор визнав незаконною.

Зазначається, що одне сповіщення спрацьовувало, якщо товар сканувався занадто швидко або менш ніж через 1,25 секунди після сканування попереднього, що збільшувало ризик помилки. Інше сигналізувало про перерви в 10 хвилин або більше, а третє відстежувало перерви від однієї до 10 хвилин.

Крім того, CNIL також поставив під сумнів, навіщо Amazon потрібно було зберігати дані працівників протягом 31 дня.

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