Енергетики заживили споживачів на Донеччині, які залишились без світла через ранкову атаку
П'ятниця, 22 березня 2024, 15:24 -
ДТЕК повернув світло для 140 000 споживачів, які залишились без живлення через ранкову атаку росіян.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Донеччина: екстренні відключення скасовані. 140 000 родин знову зі світлом ДТЕК повернув світло для всіх домівок, які залишились без живлення через ранкову атаку ворога", - йдеться у повідомленні.
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