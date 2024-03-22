Енергетики заживили споживачів на Донеччині, які залишились без світла через ранкову атаку

ДТЕК повернув світло для 140 000 споживачів, які залишились без живлення через ранкову атаку росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Донеччина: екстренні відключення скасовані. 140 000 родин знову зі світлом ДТЕК повернув світло для всіх домівок, які залишились без живлення через ранкову атаку ворога", - йдеться у повідомленні.

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