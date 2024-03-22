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Енергетики заживили споживачів на Донеччині, які залишились без світла через ранкову атаку

П'ятниця, 22 березня 2024, 15:24 - Артур Крижний

ДТЕК повернув світло для 140 000 споживачів, які залишились без живлення через ранкову атаку росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Донеччина: екстренні відключення скасовані. 140 000 родин знову зі світлом ДТЕК повернув світло для всіх домівок, які залишились без живлення через ранкову атаку ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

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Унаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводяться аварійні відключення електроенергії.

"Укренерго" дало команду на включення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

ДТЕК енергетика
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