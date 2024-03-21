Reddit після IPO оцінили у майже 9 мільярдів доларів

Акції соціальної мережі Reddit під час первинного розміщення отримали оцінку на 38% вище від пропозиції на початку торгів, загалом компанію оцінили в 8,87 млрд дол.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що компанія, яка базується в Сан-Франциско, оцінила своє IPO у верхній межі діапазону від 31 до 34 дол. Reddit та її акціонери-продавці залучили 748 млн дол.

Довгоочікуваний вихід Reddit на публічні ринки готувався понад два роки. Соцмережа конфіденційно подала заявку на IPO у грудні 2021 року, але біржовий обвал, спричинений кількісним посиленням Федеральної резервної системи, призвів до затримки.

Реклама:

Ажіотаж на акції технологічних компаній може допомогти Reddit отримати хороший старт. Проте торгівля акціями протягом наступних кількох тижнів буде під пильною увагою і може визначити, чи зможе ринок IPO витримати нещодавнє поступове відновлення, викликане збільшенням ставок на м'яку посадку економіки.

"Якщо Reddit торгуватиметься погано, це кине тінь на ринок IPO. Багато компаній призупинять свої ініціативи щодо IPO", - сказав Юліан Климочко, генеральний директор компанії Accelerate Financial Technologies, що спеціалізується на альтернативних інвестиційних рішеннях.

Нагадаємо:

Реклама:

Соціальна медіа-платформа Reddit уклала угоду з Google, щоб зробити свій вміст доступним для навчання моделям штучного інтелекту гіганта пошукових систем.

Корпорація Microsoft оголосила, що протягом наступних 2 років розширить свою хмарну та ШІ-інфраструктуру в Іспанії, інвестувавши 2,1 млрд доларів.