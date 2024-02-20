Microsoft інвестує 2 мільярди доларів у ШІ-інфраструктуру в Іспанії

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Корпорація Microsoft оголосила, що протягом наступних 2 років розширить свою хмарну та ШІ-інфраструктуру в Іспанії, інвестувавши 2,1 млрд доларів.

Про це повідомив у соцмережі X президент компанії Бред Сміт.

"Я радий оголосити, що протягом наступних двох років ми розширимо нашу хмарну та ШІ-інфраструктуру штучного інтелекту в Іспанії інвестиціями на 2,1 мільярда доларів.

Наші інвестиції - це не просто будівництво дата-центрів, це свідчення нашої 37-річної відданості Іспанії, її безпеці, розвитку та цифровій трансформації її уряду, бізнесу та населення", - написав Сміт.

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Коментуючи анонсовані інвестиції, голова уряду Іспанії Педро Санчес подякував Сміту за "довіру до іспанської економіки та нашої дорожньої карти інклюзивної та безпечної цифрової трансформації".

"Ми також обговорили можливості співпраці для зміцнення кібербезпеки та просування штучного інтелекту в державному управлінні", - додав Санчес.

Перед цим, 15 лютого, Сміт оголосив, що Microsoft інвестує 3,2 млрд євро в економіку Німеччини протягом наступних двох років, в основному в штучний інтелект.

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"Ці інвестиції в розмірі подвоять хмарну та ШІ-інфраструктуру корпорації, щоб задовольнити зростаючий попит на послуги ШІ в країні та запропонувати навчання цифровим навичкам для більш ніж 1,2 мільйона німців до кінця 2025 року", - написав президент Microsoft.

Економічна правда