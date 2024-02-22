Американська соціальна платформа Reddit уклала угоду про ліцензування ШІ з Google

Соціальна медіа-платформа Reddit уклала угоду з Google, щоб зробити свій вміст доступним для навчання моделям штучного інтелекту гіганта пошукових систем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три обізнані джерела.

За даними одного з джерел, контракт із Google, що належить Alphabet, коштує близько 60 мільйонів доларів на рік.

Ця угода підкреслює, що Reddit, який готується до гучного запуску фондового ринку, прагне отримати нові доходи в умовах жорсткої конкуренції за рекламні долари з боку таких платформ, як TikTok і Meta Platform.

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Bloomberg раніше повідомляв про угоду Reddit щодо контенту, не називаючи покупця.

Минулого року Reddit заявив, що стягуватиме з компаній плату за доступ до свого інтерфейсу прикладного програмування (API) – засобу, за допомогою якого він поширює свій контент. Угода з Google є першою угодою з великою компанією зі штучного інтелекту.

Компанія Reddit, що базується в Сан-Франциско, яка більше трьох років розглядає розміщення акцій, готується цього тижня подати заявку на первинне публічне розміщення акцій, яка вперше представить свої фінансові дані для потенційних інвесторів IPO.

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Два джерела повідомили, що заявка може бути доступна вже в четвер.

Компанія, яка була оцінена приблизно в 10 млрд доларів під час раунду фінансування у 2021 році, прагне продати близько 10% своїх акцій у рамках розміщення.

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Корпорація Microsoft оголосила, що протягом наступних 2 років розширить свою хмарну та ШІ-інфраструктуру в Іспанії, інвестувавши 2,1 млрд доларів.