Американська соціальна платформа Reddit уклала угоду про ліцензування ШІ з Google
Соціальна медіа-платформа Reddit уклала угоду з Google, щоб зробити свій вміст доступним для навчання моделям штучного інтелекту гіганта пошукових систем.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на три обізнані джерела.
За даними одного з джерел, контракт із Google, що належить Alphabet, коштує близько 60 мільйонів доларів на рік.
Ця угода підкреслює, що Reddit, який готується до гучного запуску фондового ринку, прагне отримати нові доходи в умовах жорсткої конкуренції за рекламні долари з боку таких платформ, як TikTok і Meta Platform.
Bloomberg раніше повідомляв про угоду Reddit щодо контенту, не називаючи покупця.
Минулого року Reddit заявив, що стягуватиме з компаній плату за доступ до свого інтерфейсу прикладного програмування (API) – засобу, за допомогою якого він поширює свій контент. Угода з Google є першою угодою з великою компанією зі штучного інтелекту.
Компанія Reddit, що базується в Сан-Франциско, яка більше трьох років розглядає розміщення акцій, готується цього тижня подати заявку на первинне публічне розміщення акцій, яка вперше представить свої фінансові дані для потенційних інвесторів IPO.
Два джерела повідомили, що заявка може бути доступна вже в четвер.
Компанія, яка була оцінена приблизно в 10 млрд доларів під час раунду фінансування у 2021 році, прагне продати близько 10% своїх акцій у рамках розміщення.
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Корпорація Microsoft оголосила, що протягом наступних 2 років розширить свою хмарну та ШІ-інфраструктуру в Іспанії, інвестувавши 2,1 млрд доларів.