В Україні вперше провели електронні збори акціонерів

20 березня 2024 року були проведені перші в Україні збори акціонерів в електронному форматі.

Про це повідомив Національний депозитарій (НДУ).

Збори провело приватне акціонерне товариство "Шубиноставське", яке входить в агрохолдинг "МХП" Юрія Косюка. Відповідно до порядку денного акціонери голосували за рішення про надання згоди на вчинення підприємством значних правочинів.

До пандемії в Україні загальні збори акціонерів в Україні проводились лише в очному форматі – власники часток збирались у встановленому місці, де за допомогою бюлетенів голосували за ті чи інші рішення. Але спочатку через карантинні обмеження, а з лютого 2022 року через воєнний стан, цей формат замінили виключно на дистанційний.

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Останній передбачає, що власник частки в капіталі компанії отримує на електронну пошту документи, які самостійно роздруковує, заповнює та відправляє до депозитарної установи, а та в свою чергу – до НДУ. Верифікація (підтвердження наявності кворуму, правильності заповнення бюлетенів та встановлення кількості голосів по кожному з питань) займає до 10 днів.

На відміну від дистанційної форми, електронний формат передбачає проведення загальних зборів фактично день в день. Як саме це відбувається ЕП пояснив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов.

Спершу акціонер авторизується в розробленій НДУ електронній системі "Велетень". У форматі, який схожий на заповнення декларації держслужбовцями, він віддає свої голоси за ті чи інші рішення та відправляє сформований документ до НДУ. Останній впродовж одного дня формує протокол загальних зборів.

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"Це швидший, технологічніший і більш захищений формат проведення загальних зборів ніж дистанційний. Виключається будь-який людський фактор, який лише уповільнював цей процес, адже потребував ручного підрахунку голосів. Тепер все робить електронна система", – додав Лібанов.

Електронний формат проведення загальних зборів, як і дистанційний не безкоштовний – що за одну, що за другу послугу емітентам доведеться сплатити приблизно 10 тис грн.

Скористатись послугою можуть будь-які акціонерні товариства, окрім корпоративних інвестиційних фондів, а також товариства з обмеженою відповідальністю, які перевели облік своїх часток до НДУ.