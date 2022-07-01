Суд арештував гроші і корпоративні права на Миколаївський глиноземний завод Дерипаски

Суд арештував корпоративні права та гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу, що входить до групи "РусАл" російського олігарха Олега Дерипаска.

Про це пише Liga.net з посиланням на дані судового реєстру.

Відповідна ухвала Перечинського райсуду Закарпатської області датована 30 березня 2022 року, 31 травня її затвердив Закарпатський апеляційний суд.

При цьому, були арештовані гроші на рахунках заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку, МР Банку.

"Як ідеться у тексті судового рішення, арешти накладені у межах кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків і розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу. Досудове розслідування з 25 березня здійснює Національна поліція.

Загальна сума фінансових і господарських операцій, що викликають сумніви у слідчих, становить понад 200 млн грн. У матеріалах правоохоронців стверджується, що мали місце факти заниження податкових зобов`язань, завищення суми бюджетного відшкодування ПДВ, завищення податкового кредиту", - пише видання.

Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших у Європі підприємств з видобутку сировини для кольорової металургії, зокрема для виробництва алюмінію.

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Завод входить до групи "РусАл", а продукцію переважно відправляє на експорт, зокрема для заводів російського олігарха Дерипаски. У 2021 році підприємство експортувало продукції на 6,5-7 млрд грн. Виручка становила 7 млрд грн, активи оцінювалися 7,4 млрд грн.

Україна у 2016 році запровадила санкції проти компаній Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited.

У 2017 році Миколаївський глиноземний завод повідомив, що Русал продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Але у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска залишив контроль над заводом, додає Liga.net.

У березні 2022 році у "РусАл" заявили, що тимчасово припинили виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.

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Економічна правда