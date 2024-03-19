Кількість резидентів у "Дія.City" досягла 900 компаній

За останні два тижні до простору для IT-компаній приєдналося 5 компаній.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Серед таких компаній ШІ-стартап Beholder, виробник БпЛА, авіаційних систем і військового обладнання Ukrspecsystems, американська компанія Silvaco, студія веб-дизайну Habitat і творець відеоігор Kava Gaming.

У Мінцифрі також навели детальний опис "новачків":

Реклама:

Beholder — український ШІ-стартап, який розробляє набір нейромереж для пошуку корисних копалин. У Мінцифрі повідомляють, що тиждень тому вони залучили майже 1 млн дол інвестицій від європейського фонду InnoEnergy з фокусом на енергетику.

Ukrspecsystems — виробник БпЛА, авіаційних систем та військового обладнання. У свої розробки компанія інтегрує ШІ.

Silvaco — американська компанія, яка надає інструменти автоматизації електронних схем для напівпровідників. Компанія присутня, зокрема, в Північній Америці, Європі, Японії та Азії.

Реклама:

Habitat — студія, що займається веб- та графічним дизайном, а також розробкою брендів.

Kava Gaming — компанія, що працює над створенням відеоігор. У їхньому портфелі — понад 700 запущених проєктів та понад 3 тисячі закритих замовлень.

Нагадаємо:



За підсумками минулого року резиденти "Дія.City" сплатили до бюджету 8,5 мільярда гривень податків, порівняно з 4 мільярдами у 2022 році.

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку Кабмін схвалив наприкінці грудня 2023 року, не створить підґрунтя для перегляду режимів оподаткування простору для IT-компаній Дія.City.

Економічна правда.