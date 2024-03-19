"Укрнафта" уніфікувала ціни на пальне з АЗС Glusco

ПАТ "Укрнафта" розширила свій цінник на пальне на станції колишньої мережі АЗС Glusco, яку взяла напередодні під свій контроль.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Відтепер, дизельне пальне у мережі "Укрнафти" і на станціях, які поки ще працюють під брендом U.GO, коштує 52,40 гривні за літр. Вартість бензину А-95 встановлена на рівні 51,40 гривні за літр.

Раніше ціни в мережах "Укрнафти" і U.GO находилися приблизно в одному ціновому діапазоні з періодичною різницею в 0,5-1 гривню залежно від виду пального.

Реклама:

Разом з цим, вартість автогазу у цих мережах поки не уніфікована: в "Укрнафти" — 27,40 грн/л, у колишніх Glusco — 27, 55 грн/л. Очікується, що згодом буде уніфікований й фірмовий стиль станцій та інші стандарти.

Нагадаємо:

У вересні Кабінет міністрів визначив "Укрнафту" управителем активів компанії Glusco.

Реклама:

ПАТ "Укрнафта" залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті", сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.

Антимонопольний комітет надав ПАТ "Укрнафта" дозвіл на концентрацію активів арештованих АЗС Glusco.