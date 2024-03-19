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Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково

Вівторок, 19 березня 2024, 12:45 - Анастасія Дячкіна

Опалювальний сезон в Україні цього року завершитись наприкінці березня через плюсову температуру повітря.

Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов і інтерв’ю виданню Le Figaro.

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", – сказав він.

За його словами, Україна спокійно пережила зиму. 

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"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", – додав Чернишов.

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Нагадаємо: 

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Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.

Нафтогаз енергетика
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