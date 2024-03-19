Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково
Опалювальний сезон в Україні цього року завершитись наприкінці березня через плюсову температуру повітря.
Про це заявив голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов і інтерв’ю виданню Le Figaro.
"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", – сказав він.
За його словами, Україна спокійно пережила зиму.
"Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку Росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня", – додав Чернишов.
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Нагадаємо:
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку.