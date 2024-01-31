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Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку – Шмигаль

Середа, 31 січня 2024, 09:15 - Анастасія Дячкіна

Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку, на сьогодні у сховищах – близько 10 мільярдів кубів газу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафону, передає Укрінформ. 

"Ми проходимо цей опалювальний сезон вперше в історії України на газі власного видобутку", – поінформував він.

Прем’єр наголосив, що "Нафтогаз України" і державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.

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"Зараз у наших сховищах – близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку", – наголосив очільник уряду.

Шмигаль підкреслив, що Україна також проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою.

Нагадаємо: 

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна вже у 2024 році зможе забезпечити себе газом власного видобутку. 

газ Кабмін
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