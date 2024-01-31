Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку – Шмигаль

Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку, на сьогодні у сховищах – близько 10 мільярдів кубів газу.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

"Ми проходимо цей опалювальний сезон вперше в історії України на газі власного видобутку", – поінформував він.

Прем’єр наголосив, що "Нафтогаз України" і державне підприємство "Укргазвидобування" збільшили обсяги видобутку на 11%, а також відкрили нові свердловини видобутку газу доволі великого об'єму.

Реклама:

"Зараз у наших сховищах – близько 10 мільярдів кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку", – наголосив очільник уряду.

Шмигаль підкреслив, що Україна також проходить цю зиму зі збалансованою електроенергосистемою.

Нагадаємо:

Реклама:

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна вже у 2024 році зможе забезпечити себе газом власного видобутку.