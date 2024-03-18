Незадеклароване майно: ексочільник столичного метро Брагінський заявив, що звільнився за особистим бажанням

Екс-очільник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, який звільнився після розслідування журналістів про незакдекларовані статки, заявив, що рішення залишити посаду було особистим.

Про це він написав у своєму Facebook.

"На жаль, останнім часом довкола метро було багато маніпуляцій, часом відвертої брехні, що ускладнювало нашу роботу. Проте я знаю, що кожен працівник цього підприємства професіонал та докладає максимум зусиль для забезпечення безпеки та комфорту пасажирів.

Одразу скажу, що рішення піти з посади начальника Київського метрополітену є особистим", - написав Брагінський.

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Також він запевнив киян, що важливі інфраструктурні проєкти будуть реалізовані.

Зокрема, роботи з відновлення тунелю на Деміївській тривають 24/7 для того, аби якомога швидше відновити рух поїздів на цій ділянці до кінця літа цього року. Також найближчим часом відновиться будівництво метро на Виноградар.

Нагадуємо:

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У своєму розслідуванні Bihus.Info викрили численні порушення у декларуванні майна Брагінського. Зокрема, журналісти знайшли в деклараціях родичів директора Київського метрополітену кілька дорогих квартир та землю під Києвом.

Очільник Києва Віталій Кличко після оприлюднення розслідування повідомив, що начальника Київського метрополітену, Віктора Брагінського, який перебуває на посаді майже 10 років, буде звільнено.

Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.